Москва, , 10:21 — REGNUM Российская компания Ivideon начала предоставлять услуги облачного видеонаблюдения и видеоаналитики. Об этом сообщает пресс-служба Роснано.

Система Ivideon Faces позволит различать постоянных и новых клиентов, распознавать лица, а также эмоции посетителей. Сервис ориентирован на сферу услуг, банки, торговые и офисные организации.

В Ivideon рассказали, что ключевым отличием нового продукта стала возможность использования сервисов видеоаналитики без установки дорогостоящего оборудования. Вся обработка информации проводится в облаке, а для работы с Ivideon Faces необходимы только камеры видеонаблюдения с подключением к сети интернет.

«У игроков потребительского рынка есть острая необходимость «узнавать» своего покупателя в лицо: персонализировать сервис и предложения, анализировать настроение гостя, его готовность вернуться. Наша основная задача — дать рынку доступный и понятный инструмент распознавания эмоций и определения портрета аудитории», — объяснил генеральный директор Ivideon Андрей Юдников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столичные торговые центры может быть интегрирована городская видеосистема с функцией распознавания лиц.