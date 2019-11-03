Сеул, , 09:45 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung начала интеграцию собственного облачного хранилища Cloud с аналогичным сервисом от Microsoft. Об этом сообщает TizenHelp.

Пользователи смартфонов Samsung начали получать предупреждение о скором отключении облачного сервиса хранения данных Cloud. В сообщении отмечается, что все данные из этого хранилища, включая видео, фото и другие файлы, будут переданы в аналогичный сервис от американской компании Microsoft — OneDrive. Обладатели платной подписки на облачное хранилище от Samsung получат бесплатную годовую подписку на сервис OneDrive.

Отмечается, что решение об интеграции сервисов Cloud и OneDrive было принято в рамках стратегического партнёрства по использованию услуг Microsoft на устройствах Samsung. Соответствующее соглашение между компаниями было подписано в августе 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года Microsoft ввела возможность двухфакторной авторизации в OneDrive, повышающей защищённость данных, хранящихся в облачном сервисе.

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