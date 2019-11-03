Москва, , 08:38 — REGNUM Российские автолюбители и профессиональные водители смогут устанавливать в свои автомобили систему, которая будет контролировать состояние их здоровья. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщила пресс-служба НТИ «Автонет».

Эта система была разработана российскими учеными и в продаже она может появится уже в 2022 году. Предполагается, что данную систему начнут использовать граждане с плохим здоровьем, а также пожилые водители.

данная система будет измерять пульс человека, а также скорость движения во всех направлениях. Также система имеет акселерометры и процессоры, благодаря которым она может отличить нормальную активность от внезапного падения или потери сознания.

Рассматривает вариант интеграции данного сервиса с с российской системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Если водитель почувствовал себя плохо за рулем, то система поможет ему быстро вызвать медицинскую помощь. Если же удастся интегрировать данную систему с управлением транспортным средством, то в случае ухудшения самочувствия она сама остановит машину, включит сигнал аварийной остановки и даже сможет припарковать автомобиль.

Всего в этой систиеме, которая пока не получила название, предполагается несколько высокочувствительных датчиков, которые и будут отслеживать состояние водителя. Систему можно будет подключить к смартфону.

Продавать такие системы планируется в автосалонах, как дополнительное оборудование к автомобилю.