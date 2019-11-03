Пекин, , 08:40 — REGNUM Сотрудники Института исследования металлов при Академии наук Китая завершили разработку и собрали первый образец трёхместной пилотируемой кабины для глубоководного аппарата, способного погружаться на глубину более 10 км. Об этом сообщает газета China Daily.

Представленная пилотируемая кабина стала самой вместительной среди аппаратов, способных выдержать погружение на глубину более 10 тысяч метров. Китайские учёные планируют использовать разработанный аппарат для исследования океанических желобов, включая Марианскую впадину в Тихом океане.

Один из конструкторов Лэй Цзяфэн рассказал, что на строительство кабины глубоководного аппарата китайским специалистам потребовалось три года. Капсула была изготовлена из особого титанового сплава, способного выдержать высокое давление, а также устойчивого к морской коррозии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года исследователи из Китая и Великобритании представили анализ проб воды, взятых на глубине Марианской впадины. Во взятых образцах учёные обнаружили бактерии родов Oleibacter, Thalassolituus и Alcanivorax, способные разлагать углеводородные соединения.