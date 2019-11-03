Вашингтон, , 08:14 — REGNUM Глобальные поставки смартфонов в третьем квартале 2019 года выросли в годовом исчислении на 1%, прекратив снижаться впервые за два года. Об этом свидетельствует отчёт компании Canalys.

Согласно отчёту Canalys, последний раз рост рынка смартфонов в годовом исчислении был зафиксирован в третьем квартале 2017 года. После этого наблюдался сезонный рост поставок, но они неуклонно снижались в сравнении с аналогичными периодами предыдущего года. Рост рынка смартфонов возобновился в третьем квартала 2019 года — совокупные мировые поставки оказались на 1% выше, чем в том же квартале 2018 года.

Лидером рынка остаётся южнокорейская компания Samsung, поставившая в третьем квартале 78,9 млн смартфонов (прирост на 11% в годовом исчислении). Второе место удерживает китайский производитель Huawei, показавшая внушительный рост в 29% и поставившая 66,8 млн устройств.

Места с третьего по пятое занимают американская компания Apple (43,5 млн устройств) и организации из Китая — Xiaomi (32,5 млн) и Oppo (32 млн).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре аналитики компании IHS Markit рассказали, что в третьем квартале 2019 года поставки смартфонов компании Huawei достигли рекордного значения.

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