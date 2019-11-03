Ричмонд , США, , 07:24 — REGNUM Ракета-носитель «Антарес» с космическим грузовым кораблём Cygnus успешно стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома американского аэрокосмического агентства NASA Уоллопс. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Запуск ракеты-носителя «Антарес» с космическим грузовым кораблём Cygnus NASA / Bill Ingalls

Планируется, что корабль достигнет МКС 4 ноября. Cygnus доставит на орбитальную станцию 3,7 тонн грузов, включая материалы для проведения научных исследований и средства обеспечения жизнедеятельности экипажа. Грузовой корабль пробудет на МКС до января, после чего отделится от станции и будет уничтожен в верхних слоях атмосферы.

Этот запуск стал двенадцатым для частной компании Northrop Grumman в рамках контрактной программы NASA по доставке грузов к МКС. Предыдущий корабль этой программы — Cygnus NG-11 — всё ещё находится на околоземной орбите. Ещё одной целью запуска Cygnus NG-12 станет испытание системы одновременного управления двумя кораблями Cygnus.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 ноября от МКС отстыковался грузовой корабль японского аэрокосмического агентства JAXA HTV-8.

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