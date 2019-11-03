Москва, , 06:08 — REGNUM Модернизированная модель боевой машины пехоты БМП-2М завершит комплекс государственных испытаний до начала декабря. Об этом сообщает собственный источник ТАСС в военной отрасли.

«В настоящее время идут государственные испытания новейшей машины, до первого декабря они должны быть завершены», — сообщает источник агентства.

БМП будет оборудован боевым модулем «Бережок», а также новой системой управления огнем, улучшенным контуром осведомленностью экипажа, новыми прицелами для командира и наводчика, автоматическим гранатометом и противотанковым комплексом.

Напомним, летом стало известно, что боевые машины пехоты (БМП-3) с учетом сирийского опыта получили дополнительную защиту в воде стальных экранов и противокумулятивных решеток.