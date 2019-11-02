Берлин, 2 ноября 2019, 21:01 — REGNUM Немецкая компания Volocopter завершила испытания беспилотного летательного аппарата VoloDrone, который способен перевозить грузы массой 200 кг на расстояние до 40 кг. Об этом сообщается портал компании.
Аппарат оснащен 18 роторами и является полностью электрическим. Спортивная система крепления позволяет переносить тяжелые грузы различных форм и размеров.
В компании отмечают, что дрон может использоваться для опрыскивания сельскохозяйственных культур, для подъема тяжелых материалов на строительных площадках и для доставки тяжелых грузов логистическими компаниями. Разработчики отмечают, что к нему также можно крепить стропы и сетки для транспортировки нестандартных предметов.
Напомним, ИА REGNUM сообщало, что компания Wing, являющаяся дочерней по отношению к Google, стала первой компанией в США, доставляющей посылки с помощью беспилотников.
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