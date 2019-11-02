Берлин, , 21:01 — REGNUM Немецкая компания Volocopter завершила испытания беспилотного летательного аппарата VoloDrone, который способен перевозить грузы массой 200 кг на расстояние до 40 кг. Об этом сообщается портал компании.

Volodrone Twitter@Inceptive_Mind

Аппарат оснащен 18 роторами и является полностью электрическим. Спортивная система крепления позволяет переносить тяжелые грузы различных форм и размеров.

В компании отмечают, что дрон может использоваться для опрыскивания сельскохозяйственных культур, для подъема тяжелых материалов на строительных площадках и для доставки тяжелых грузов логистическими компаниями. Разработчики отмечают, что к нему также можно крепить стропы и сетки для транспортировки нестандартных предметов.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что компания Wing, являющаяся дочерней по отношению к Google, стала первой компанией в США, доставляющей посылки с помощью беспилотников.

Читайте ранее в этом сюжете: Беспилотники компании Wing первыми в США стали доставлять посылки — СМИ