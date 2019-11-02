Москва, , 16:22 — REGNUM Полный переход от ракет-носителей «Протон-М» к тяжёлым модификациям ракет семейства «Ангара» будет завершён в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Роскосомса.

В Роскосмосе отметили, что запуск серийного производства универсальных ракетных модулей для сборки ракет-носителей семейства «Ангара» является приоритетной задачей госкорпорации. Планируется, что серийное производство «Ангары» будет запущено на омском ПО «Полёт» в 2023 году, что позволит полностью отказаться от использования ракет-носителей «Протон-М» в 2024 году.

Также в госкорпорации рассказали, что 5 ноября генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин посетит космодром «Восточный», где ведётся строительство стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара». А 6 и 7 ноября Рогозин проинспектирует ход работ по подготовке производства этих ракет на ПО «Полёт».

Отметим, одним из преимуществ ракет-носителей семейства «Ангара» являются кислородно-керосиновые двигатели, работающие на нетоксичном топливе. Также эти ракеты позволят выводить на геостационарную орбиту полезную нагрузку с космодромов, расположенных на территории России — «Плесецк» и «Восточный», тогда как запуски с ракетами-носителями «Протон-М» осуществляются только с космодрома «Байконур».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 ноября стало известно о расторжении контракта Роскосмоса с Центром им. Хруничева на изготовление ракеты-носителя «Ангара-1.2». Эту РН планировали использовать для запуска трёх спутников «Гонец-М» в 2021 году, однако в Роскосмосе решили произвести этот запуск с ракетой-носителем «Союз-2».