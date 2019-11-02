Вашингтон, , 15:51 — REGNUM Испытание по экстренной эвакуации экипажа при неудачном запуске космического корабля Starliner CST-100 запланировано на 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Испытание по экстренному отделению пилотируемой капсулы (Pad Abort Test) будет проводиться на стартовом комплексе в штате Нью-Мексико. Этот тест позволит проверить безопасность корабля Starliner CST-100 для экипажа в случае неудачного запуска.

Испытываемая система безопасности должна обеспечить эвакуацию экипажа при возникновении нештатной ситуации на стартовом комплексе. По плану испытаний, экстренное включение двигателей отбросит пилотируемую капсулу на 1 милю (около 1,6 км), после чего парашютная система обеспечит безопасное приземление капсулы.

Напомним, компания Boeing разрабатывает космический корабль Starliner в рамках программы NASA. Ещё одной компанией, разрабатывающей космический корабль для NASA, является SpaceX. Американское аэрокосмическое агентство планирует использоваться корабли производства Boeing и SpaceX для доставки астронавтов на Международную космическую станцию уже в 2020 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре вице-президент корпорации Boeing Джон Малхолланд заявил, что испытательный запуск космического корабля Starliner CST-100 к МКС в автоматическом режиме запланирован на 17 декабря 2019 года.

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