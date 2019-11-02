Москва, , 12:03 — REGNUM В государственной корпорации «Роскосмос» дали разъяснения относительно расторжения контракта на производство ракеты-носителя «Ангара-А1.2», которую планировалось использовать для запуска трех спутников «Гонец» на околоземную орбиту. Соответствующее заявление распространила пресс-служба «Роскосмоса».

Напомним, РИА Новости сообщило, что «Роскосмос» расторг контракт с «Центром Хруничева» на строительство легкой ракеты-носителя «Ангара-А1.2».

При этом еще летом сообщалось о том, что в дочерних структурах «Центра Хруничева», где занимаются производством «Ангары» возникли трудности и предприятия сорвали план.

В «Роскосмосе» заявили, что запланированный на 2021 год запуск трех спутников «Гонец» будет произведен с помощью ракеты-носителя «Союз-2», а не «Ангара».

Уточняется, что ракеты-носитель «Союз-2» полностью адаптированы под запуск спутников «Гонец».