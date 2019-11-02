Москва, , 11:50 — REGNUM Холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») представил систему спутниковой связи, предоставляющей постоянный доступ к сети интернет в поездах дальнего следования. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Станция для бесперебойного доступа к интернету на всём маршруте поездов дальнего следования разработана сотрудниками Московского научно-исследовательского института связи холдинга «Росэлектроника». Представленная система автоматически наводится на спутник-ретранслятор и сопровождает его на всём пути. В случае потери сигнала, например, при проезде тоннелей, система менее чем за 30 секунд проводит повторный поиск спутника.

Антенная система разработана с учётом российских условий — диапазон рабочих температур составляет от — 40 °C до +55 °С. Также устройство монтируется на амортизаторах, которые обеспечивают защиту от вибрации.

«Сегодня пассажиры поездов могут уверенно пользоваться интернетом, только пока находятся в пределах населенных пунктов. Система спутниковой связи Ростеха может существенно повысить комфорт дальних поездок», — рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Он добавил, что эта система связи также повысит безопасность движения, позволив оперативно отслеживать видеоинформацию об окружающей обстановке в пути следования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре в Ростехе рассказали, что одно из предприятий холдинга «Швабе» — Уральский оптико-механический завод им. Яламова — до конца 2019 года начнёт производство мобильных инкубаторов для новорождённых детей.

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