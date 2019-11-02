Москва, , 10:52 — REGNUM Российская государственная корпорация «Роскосмос» расторгла контракт с «Центром Хруничева» на производство ракеты-носителя «Ангара-1.2». Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает РИА Новости.

Речь идет о контракте, который был подписан 25 июля и стоимость которого оценивается в 2 млрд рубле. Согласно контракту ракета должна была быть готова к 15 октября 2021 года. Предполагалось, что на «Ангаре-1.2» будут выведены на орбиту спутники «Гонец-М» с номерами 33,34 и 35.

Согласно данным РИА Новости, контракт был расторгнут 30 октября по инициативе «Роскосмоса». Причина расторжения не указывается.

Стоит отметить, что ещё в июне 2019 года в СМИ появилась информация о том, что в производстве ракет «Ангара» возникли проблемы. Выяснилось, что омское производственное объединение «Полет», которое является дочерней структурой «Центра Хруничева», срывает сроки: отставание от производственного графика составляло от трех месяцев для ракеты «Ангара-А5» — до года для ракеты «Ангара-1.2». С января по май 2019 предприятие вообще не выполнило свой план, все сотрудники были лишены премий.

Напомним, что «Ангара» — это семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. Предполагается, что эти ракеты придут на смену ракетам «Рокот» и «Протон».

Стоит отметить, что на космодроме «Восточный» в Амурской области полным ходом идет строительство второй очереди инфраструктуры под ракету «Ангара».