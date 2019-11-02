Москва, , 11:32 — REGNUM Госкорпорация «Роскосмос» и Центр им. Хруничева расторгли контракт суммой более 2 млрд рублей на производство ракеты-носителя семейства «Ангара». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы, имеющиеся в редакции.

По данным издания, речь идёт о контракте, предусматривающем изготовление ракеты-носителя «Ангара-1.2» к октябрю 2021 года. Планировалась, что эта РН будет использоваться при запуске спутников «Гонец-М».

Отмечается, что контракт на производство ракеты-носителя был расторгнут по инициативе Роскосмоса.

Напомним, «Ангара-1.2» относится к первым ракетам-носителям серии «Ангара». Первый запуск ракеты этого типа был успешно проведён в июле 2014 года. Ракеты-носители семейства «Ангара» изготавливаются из универсальных ракетных модулей. Планируется, что использование различного количества модулей позволит изготавливать ракеты-носители различной грузоподъёмности — от 1,5 тонн («Ангара-1.1») до 35 тонн («Ангара-А7»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в омском ПО «Полёт» (подразделение Центра им. Хруничева) планируют с 2024 года производить по десять ракет «Ангара» (восемь тяжёлых и две лёгких) в год.

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