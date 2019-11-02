Сеул, , 09:58 — REGNUM Доля смратфонов южнокорейской компании Samsung, производимых на заводах в Китае, вырастет вдвое в 2020 году. Об этом сообщает южнокорейское агентство Newsis News Agency.

По данным издания, в 2019 году китайские предприятия, такие как Wingtech Group и Huaqin Telecom Technology, произведут по ODM-контрактам от 30 до 40 млн смартфонов Samsung. Ожидается, что следующем году на предприятиях Китая будет произведено до 60 млн смартфонов Samsung, что составит около 20% от общего объёма поставок южнокорейской компании.

Отмечается, что эти контракты позволят Samsung нарастить конкурентоспособность за счёт сокращения производственных затрат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре компания Samsung закрыла последний собственный завод по производству смартфонов в Китае.

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