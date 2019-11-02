Пекин, , 09:18 — REGNUM Третий квартал 2019 года стал самым успешным по поставкам смартфонов для китайской компании Huawei. Об этом сообщает газета DigiTimes со ссылкой на исследовательскую компанию IHS Markit.

Смартфон Huawei Kārlis Dambrāns

Согласно отчёту IHS, в третьем квартале 2019 года Huawei поставила 66,8 млн смартфонов, что на 28% больше, чем в том же квартале предыдущего года. Достичь рекордных показателей Huawei удалось благодаря быстрому росту на рынке Китая — в годовом исчислении поставки на внутреннем рынке увеличились на 65%. При этом поставки смартфонов Huawei на зарубежные рынки снизились в годовом исчислении вследствие санкций США.

«Поскольку действие американских санкций продолжается, то Huawei запрещается устанавливать сервисы Google на новые смартфоны… На некоторых рынках Huawei столкнется с растущими трудностями, если его новые модели смартфонов не смогут включать службы Google», — отметила директор по исследованиям и анализу IHS Джуси Хонг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре китайские СМИ рассказали, что следующая линейка смартфонов Huawei P40 будет поставляться с двумя операционными системами. Ожидается, что устройства для внешнего рынка будут оснащены открытой версией операционной системы Andoird, а смартфоны для Китая — собственной ОС Huawei Harmony.

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