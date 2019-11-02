Пекин, 2 ноября 2019, 09:18 — REGNUM Третий квартал 2019 года стал самым успешным по поставкам смартфонов для китайской компании Huawei. Об этом сообщает газета DigiTimes со ссылкой на исследовательскую компанию IHS Markit.
Согласно отчёту IHS, в третьем квартале 2019 года Huawei поставила 66,8 млн смартфонов, что на 28% больше, чем в том же квартале предыдущего года. Достичь рекордных показателей Huawei удалось благодаря быстрому росту на рынке Китая — в годовом исчислении поставки на внутреннем рынке увеличились на 65%. При этом поставки смартфонов Huawei на зарубежные рынки снизились в годовом исчислении вследствие санкций США.
«Поскольку действие американских санкций продолжается, то Huawei запрещается устанавливать сервисы Google на новые смартфоны… На некоторых рынках Huawei столкнется с растущими трудностями, если его новые модели смартфонов не смогут включать службы Google», — отметила директор по исследованиям и анализу IHS Джуси Хонг.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре китайские СМИ рассказали, что следующая линейка смартфонов Huawei P40 будет поставляться с двумя операционными системами. Ожидается, что устройства для внешнего рынка будут оснащены открытой версией операционной системы Andoird, а смартфоны для Китая — собственной ОС Huawei Harmony.
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