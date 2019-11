Хэфэй, Китай, , 08:41 — REGNUM Китайские рабочие впервые в мире завершили работы на линии электропередач под напряжением постоянного тока 1100 кВ в городе Луань провинции Аньхой на востоке страны, сообщает 1 ноября агентство Синьхуа.

Операция была проведена после осмотра патрульным беспилотником, который обнаружил, что штырь на кабельном зажиме на вышке ЛЭП, который должен быть закреплён специальным образом полностью отсутствует, что угрожает безопасной и стабильной работы всей линии. Операция заняла 50 минут.

Линия соединяет южную часть провинции Аньхой с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе страны. По словам представителя компании Anhui Electric Power Transmission and Transformation Co., Ltd. У Вэйго, подобная операция на не обесточенной лини была проведена впервые в мире.

Длина линии занимает 3324 км и проходит через Синьцзян, Ганьсу, Нинся, Шэньси, Хэнань и Аньхой. Она передает 66 млрд кВт/ч электроэнергии на восток Китая ежегодно.