Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Американская компания Google заключила соглашение о приобретении большинства акций компании Fitbit по цене $7,35 за акцию, общая сумма сделки составит около $2,1 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Информация о скором поглощении Fitbit компанией Google появилась в начале недели. 1 ноября представители обеих компаний подтвердили заключение сделки. Ожидается, что сделка будет закрыта в 2020 году, после того, как будет одобрена антимонопольными регуляторами США.

«Fitbit был настоящим пионером в отрасли, создав привлекательные продукты и активное сообщество пользователей. Вместе с командой Fitbit мы объединим лучшие разработки в сфере искусственного интеллекта, программного и аппаратного обеспечения, чтобы создать продукты, которые принесут пользу ещё большему числу людей», — отметил вице-президент Google Рик Остерлох.

В настоящее время Fitbit остаётся одной из ведущих компаний на рынке носимых устройств. Согласно данным исследовательской фирмы International Data Corp (IDC), на долю Fitbit приходится 10% рынка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре аналитики TrendForce представили отчёт, согласно которому совокупные мировые поставки умных часов в 2019 году вырастут до 62,6 млн устройств с 43,9 млн в прошлом году.