Ухань, Китай, , 08:13 — REGNUM Подразделения ключевых китайских операторов связи по провинции Хубэй запустили коммерческие сети связи пятого поколения 5G, сообщает агентство Синьхуа.

В городе Ухань, столице провинции Хубэй, как ожидается, будет 10 тыс. базовых станций 5G к концу 2019 года, сообщил глава Хубэйской провинциальной администрации связи Сун Цичжу.

Оператор China Telecom покрыл сетью аэропорты, железнодорожные вокзалы и прочие районы города, которые являются ключевыми для развитие цифровой передачи данных в сфере инфраструктуры и промышленности, сообщил генеральный директор компании по провинции Хубэй Ли Хунбо.

Местное отделение оператора China Mobile, в сою очередь уже активировало 1580 базовых станций 5G по всему городу по данным на середину октября, обеспечив покрытие связью нового поколения университеты, транспортные хабы и густонаселенные районы города.

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