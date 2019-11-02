Вашингтон, , 07:19 — REGNUM Беспилотный грузовой космический корабль HTV-8 успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Корабль японского государственного аэрокосмического агентства JAXA HTV-8, также известный как Kounotori 8, отделился от МКС и начал движение к Земле. Космический аппарат, загруженный отходами с орбитальной станции, будет уничтожен в верхних слоях атмосферы.

Напомним, HTV-8 был состыкован с МКС 29 сентября. Корабль доставил на орбитальную станцию научное оборудование, включая установку CBEF-L для проведения экспериментов в сфере клеточной биологии и систему спутниковой оптической связи SOLISS. Также благодаря HTV-8 астронавты NASA получили литий-ионные аккумуляторы для замены устаревших батарей за бортом станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 ноября к МКС будет запущен грузовой корабль Cygnus. Планируется, что Cygnus будет состыкован с американским модулем Unity 4 ноября.

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