Москва, , 06:36 — REGNUM Пуск ракеты-носителя «Рокот» с украинской системой управления с космодрома Плесецк перенесен с ноября на декабрь, сообщает 2 ноября РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической новости.

В соответствии с поступившим комментарием, пуск ракеты с тремя спутниками связи «Гонец-М» был запланирован на с 29 ноября, однако дата была сдвинута на 25 декабря. При этом источник не стал уточнять причину переноса.

Напомним, эксплуатация ракет «Зенит» и «Союз-ФГ» с украинскими компонентами завершилась в России в 2017 и 2019 годах соответственно. «Рокот» — единственная и последняя космическая ракета, в которой есть компоненты украинского производства, и после ее запуска Россия прекратит использование продукции из Украины полностью.

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