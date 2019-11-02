Лондон, , 05:02 — REGNUM Мораторий на добычу сланцевого газа методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга) введен в Великобритании со 2 ноября. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Правительство Бориса Джонсона заявляет, что фрекинг будет запрещен до тех пор, пока новые данные не покажут безопасность процесса добычи сланцевого газа с его помощью.

Решение было принято правительством после того, как управление по нефти и газу Великобритании убедилось, что в настоящее время невозможно точно предсказать вероятность и силу землетрясений, провоцируемых использованием данной технологии, а также последствий, которые могут оказаться неприемлемыми для населения.

Подчеркивается, что ранее консервативное правительство Джонсона поддерживало разведку и добычу сланцевого газа на территории страны, рассматривая его в качестве альтернативы местному низкоуглеродистому топливу. Изменение позиции кабинета министров по сланцевому газу наблюдатели связывают с предстоящими 12 декабря выборами в парламент.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году судом был отклонен иск к компании Cuadrilla о запрете добычи сланцевого газа методом фрекинга на территории Великобритании.

В графстве Ланкашир в 2019 году также было зафиксировано несколько небольших землетрясений, которые защитники природы связывают с деятельностью компании.

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