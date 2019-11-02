Сеул, , 10:30 — REGNUM В день старта продаж новинки от Apple в Южной Корее было продано 140 000 iPhone 11, что на 30% больше, чем при выходе на рынок новых моделей в прошлые годы: например, в первый день продаж iPhone X было продано около 100 000 устройств. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Эксперты полагают, что причиной такого бума являются более совершенные камеры и длительное время автономной работы — именно на эти характеристики обращают внимание многие южнокорейцы. Так, iPhone 11 Pro Max может работать 40,5 часов что является рекордом среди всех премиальных смартфонов.

В то же время, Iphone 11 Pro неоднократно подвергался критике из-за своего дизайна. По мнению пользователей, три задние камеры выглядят нелепо и портят внешний вид смартфона. При этом, несмотря на то что iPhone 11 не поддерживает развёрнутую с апреля по всей стране сеть 5G, это не отталкивает покупателей.