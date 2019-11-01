Москва, , 20:55 — REGNUM Министерство обороны России получило партию основных боевых танков Т-80БВМ, сообщает 1 ноября пресс-служба АО «Омский завод транспортного машиностроения».

Предприятие, входящее в корпорацию «Уралвагонзавод», провело модернизацию танков, оснащённых, в отличие от более распространённых в ВС РФ Т-72 и Т-90, газотурбинным двигателем.

Пресс-служба не указывает количество переданных военным боевых машин, однако известно, что 2017 году предприятием был заключён контракт с российским военным ведомством на модернизацию 62 танков Т-80БВ до уровня Т-80БВМ с поставкой по 31 боевой машине в 2018 и 2019 годах.

Модернизированный основной боевой танк Т-80 БВМ отличается от предшествующей модели более совершенными системами связи и управления огнём, его ходовая часть оснащена более удобными для механика-водителя механизмами управления и наблюдения.

Кроме того, танк получил новый комплекс динамической защиты и решетчатые экраны, хорошо зарекомендовавшие себя в ходе боевых действий в Сирии.

Главным достоинством танка Т-80 всех модификаций, выпускавшихся «Омским заводом транспортного машиностроения» с 1979 по 1991 год, является газотурбинный двигатель с неоспоримыми преимуществами эксплуатации в условиях низких температур.

По некоторым данным, в России порядка трёх тыс. танков Т-80 законсервированы в качестве стратегического резерва техники на случай большой войны. В 2016 году Минобороны приняло решение о модернизации этих танков, которые, как правило, поступают в части, дислоцированные в северных районах России.

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