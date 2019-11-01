Калининград, , 19:33 — REGNUM Большой десантный корабль (БДК) проекта 11 711 «Пётр Моргунов», построенный на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», в ноябре текущего года выйдет на заводские ходовые испытания, сообщает 1 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

На данный момент выполнена основная часть швартовных испытаний корабля, а до 10 ноября планируется перевести БДК на сдаточную базу в Балтийск для заводских ходовых испытаний в море.

Уточняется, что этап заводских ходовых испытаний должен завершиться не позднее 31 декабря 2019 года, после чего большой десантный корабль (БДК) «Пётр Моргунов» будет передан заказчикам.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге заложили сразу две подводные лодки, «Магадан» и «Уфа», предназначенных для Тихоокеанского флота,

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