Хельсинки, , 17:02 — REGNUM Вооружённые силы Украины в ходе боевых действий в Донбассе терроризируются «российскими» системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщает финский интернет-портал Tekniikka&Talous со ссылкой на доклад офицера ВСУ, представленный на семинаре в Вашингтоне

По утверждению портала, полковник украинской армии Иван Павленко представил в США доклад о средствах и методах радиоэлектронной борьбы, применяемых сторонами вооружённого конфликта в Донбассе.

В частности, Павленко сообщил о том, что «российские войска» активно применяли разнообразные методы и средства РЭБ.

Среди прочего, большая часть радиоаппаратуры украинских военных подверглась удалённой атаке системы неизвестного типа, после которой она просто выходила из-под контроля пользователей.

Кроме того, с 2015 по 2017 год украинские военные потеряли около сотни беспилотных летательных аппаратов из-за нейтрализации их навигационных систем средствами РЭБ российского производства.

По этим причинам украинские подразделения пытались использовать коммерческие радиопередатчики и сотовые телефоны, но и их «агрессор» успешно глушил.

Единственным устойчивым средством связи оставались украинские спутниковые каналы. В Киеве считают, что причиной этого явления стало то, что украинские спутники работают в тех же диапазонах, что и космические аппараты России.

Как сообщало ИА REGNUM, в официальных отчётах специальной мониторинговой миссии ОБСЕ было неоднократно заявлено, что российских войск на территории ДНР и ЛНР обнаружено не было.

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