Маунтин-Вью, США, , 16:54 — REGNUM В сервисе «Карты Google» для ОС Android появился режим «Инкогнито». Об этом 1 ноября сообщил портал Android Police.

Издание отмечает, что размещение соответствующего сообщения на странице поддержки сервиса говорит о том, что компания всерьёз начала развёртывание новой функции. Отмечается, что для её включения пользоватлю устройства под управлением Android нужно сделать лишь несколько шагов: открыть сервис «Карты Google», зайти в настройки профиля и отключить сохранение истории местоположения.

О появлении режима «Инкогнито» в «Картах Google» компания объявила в октябре 2019 года. Благодаря этой функции пользователи получат возможность запретить сервису сохранять данные об их перемещении и направлении движения.

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