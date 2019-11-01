Вашингтон, , 16:39 — REGNUM Пользователи iOS 13.2 пожаловались на то, что операционная система чересчур агрессивно ведёт себя в отношении фоновых приложений. Об этом 1 ноября сообщил портал MacRumors.

Эксперты предположили, что iOS 13.2, судя по всему, имеет «привычку» перезагружать работающие в фоновом режиме приложения каждый раз, когда пользователь вновь обращается к ним. В результате владельцы устройств Apple не получают доступ к сохранённому процессу, что фактически сводит на нет преимущества многозадачности.

В октябре 2019 года ИА REGNUM сообщило, что под управлением iOS 13 работает уже более 55% устройств Apple. Таких результатов компания смогла добиться всего через месяц после выхода новой версии операционной системы.

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