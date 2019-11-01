Санкт-Петербург, , 16:40 — REGNUM В Петербурге в пятницу, 1 ноября, на заводе «Адмиралтейские верфи» состоялась торжественная церемония закладки дизель-электрических подводных лодок «Магадан» и «Уфа» проекта 636.3 («Варшавянка») для Тихоокеанского флота России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Подлодка проекта 636.3

В торжественной церемонии приняли участие главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов и генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков.

«Эти лодки по счёту — третья и четвёртая. Строительство серии идет успешно, по счёту контракта. Мы уверенно заявляем, что все лодки будут сданы в установленные сроки с соответствующим качеством», — заявил Бузаков.

Как отметил Николай Евменов, закладка сразу двух подводных лодок является для кораблестроителей и военных моряков уникальным мероприятием.

«Уже сданы шесть подлодок для Черноморского флота, которые доказали не только свою нужность и надежность, но и высокую эффективность. Сейчас заложена серия из шести лодок, которые станут надёжным вкладом в укрепление дальневосточных рубежей», — отметил он.

Главный конструктор Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» Игорь Молчанов добавил, что строительство всех серий планируется завершить вовремя, к 2022 году.

Конструкции будущих подлодок «Уфа» и «Магадан» освятил и окропил святой водой настоятель Николо-Богоявленского морского кафедрального собора протоиерей отец Богдан. После этого на каждую лодку была установлена закладная доска.

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Напомним, контракт на строительство шести подводных лодок для Тихоокеанского флота России руководства Минобороны РФ и верфей подписали в сентябре 2016 года. Первый подводный корабль, «Петропавловск-Камчатский», завершил морской этап госиспытаний 10 октября 2019 года. Второй, «Волхов», готовится к спуску на воду в декабре текущего года.

Проект 636.3 относится к третьему поколению дизель-электрических субмарин, которые считаются одними из самых малошумных из ныне существующих в мире. Подлодки являются улучшенным вариантом экспортной субмарины проекта 877ЭКМ. Они способны развивать надводную скорость 18 узлов, погружаться на глубину до 300 метров. Их подводное водоизмещение составляет около 4 тысяч тонн, а автономность плавания достигает 45 суток.

Кроме того, экипаж на таких субмаринах небольшой, он состоит всего из 52 человек. Подводные лодки проекта 636.3 оснащены шестью торпедными аппаратами, в боекомплект входят 18 торпед или 24 мины, а также крылатыми ракетами комплекса «Калибр-ПЛ».

Отметим, АО «Адмиралтейские верфи» — базовое предприятие судостроительной отрасли, центр неатомного подводного кораблестроения России. 5 ноября 2019 года на заводе будут праздновать 315-летие со дня основания верфей.

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