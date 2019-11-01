Вашингтон, , 16:26 — REGNUM Facebook подала в суд на регистратора доменных имён, схожих с доменным именем соцсети. Об этом 1 ноября сообщил портал Engadget.

Иск был подан против компании OnlineNIC по поводу 20 адресов, например, таких как, facebook-pass.com, facebook-pw.com, www-facebook-login.com и других. В компании считают, что все эти домены были специально названы так, чтобы быть похожими на название домена соцсети. По мнению Facebook, впоследствии они могут быть использованы для реализации фишинговых атак.

Фишинг — это особая разновидность интернет-мошенничества. Злоумышленники заводят URL-адреса, схожие с адресами известных сайтов и размещают на них страницы, неотличимые от страниц известных порталов. В результате ничего не подозревающий пользователь передаёт хакерам личную информацию, в том числе свои логины и пароли.

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