Маунтин-Вью, США, , 16:04 — REGNUM Браузер Chrome с новым обновлением 79 получит поддержку web-технологий виртуальной реальности (WebVR). Об этом 1 ноября сообщил портал 9to5google.

Таким образом, web-разработчики смогут создавать VR-контент (в том числе игры, видео 360 градусов и т. п.). Сайты можно будет просматривать при помощи гарнитуры виртуальной реальности для смартфона или при помощи VR-шлемов. Поддержку VR-контента также получат другие браузеры на базе Chromium, такие как Firefox Reality, Oculus Browser, Edge и Magic Leap's Helio.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Google решила завершить эксперимент с платформой виртуальной рельности Daydream. Новые смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL от Google уже не получили её поддержку.

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