Москва, , 15:41 — REGNUM Рейтинг самых лучших по характеристикам автомобилей в России по цене до 1,5 млн рублей составили специалисты портала 110km.ru.

Toyota Corolla Toyota.ru

На первом месте этого рейтинга эксперты поставили седан Toyota Corolla. Начальная цена этого авто составляет 1 173 000 рублей. Комплектуется японская модель 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л. с., который идет в паре с шестиступенчатой МКПП или вариатором.

На втором месте — кроссовер Volkswagen Tiguan, стоимостью от 1 499 тыс. рублей. Немецкий кроссовер в базовой комплектации идет с мотором TSI мощностью 125 л. с. и укомплектован 6-ступенчатой МКПП.

На третьем месте оказался кроссовер Mitsubishi Outlander, начальная цена которого также начинается от 1 449 тыс. рублей за счет скидки в 300 тыс. рублей. Авто идет с 146-сильным 2,0-литровым мотором в паре с вариатором.

Кроме того, в топ-5 лучших автомобилей попали седан Skoda Octavia и Renault Arkana. Стоимость первого начинается от 1 119 000 рублей, а второго — от 1 015 000 рублей.

Напомним, по информации «Автостат Инфо», Toyota Corolla заняла пятое место в рейтинге самых массовых иномарок в автопарке России.

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