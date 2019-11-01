Москва, 1 ноября 2019, 15:41 — REGNUM Рейтинг самых лучших по характеристикам автомобилей в России по цене до 1,5 млн рублей составили специалисты портала 110km.ru.

Toyota Corolla
Toyota Corolla
Toyota.ru

На первом месте этого рейтинга эксперты поставили седан Toyota Corolla. Начальная цена этого авто составляет 1 173 000 рублей. Комплектуется японская модель 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л. с., который идет в паре с шестиступенчатой МКПП или вариатором.

На втором месте — кроссовер Volkswagen Tiguan, стоимостью от 1 499 тыс. рублей. Немецкий кроссовер в базовой комплектации идет с мотором TSI мощностью 125 л. с. и укомплектован 6-ступенчатой МКПП.

На третьем месте оказался кроссовер Mitsubishi Outlander, начальная цена которого также начинается от 1 449 тыс. рублей за счет скидки в 300 тыс. рублей. Авто идет с 146-сильным 2,0-литровым мотором в паре с вариатором.

Кроме того, в топ-5 лучших автомобилей попали седан Skoda Octavia и Renault Arkana. Стоимость первого начинается от 1 119 000 рублей, а второго — от 1 015 000 рублей.

Напомним, по информации «Автостат Инфо», Toyota Corolla заняла пятое место в рейтинге самых массовых иномарок в автопарке России.

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