Вашингтон, , 15:25 — REGNUM Следующий планшет компании Huawei может получиться очень похожим на iPad Pro. Об этом 1 ноября сообщил портал Engadget.

Ранее в СМИ появилась информация, что устройство получит название MediaPad M7 и встроенную в дисплей камеру. Однако известный инсайдер Эван Бласс написал на своей странице в Twitter, что в действительности планшет будет называться MatePad Pro.

Он добавил, что устройство получит тонкие рамки и будет поддерживать стилус компании M-Pen, а также её магнитную клавиатуру. Издание отметило, что, если судить по фото, с ней он становится ещё больше похожим на iPad Pro.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что, по мнению экспертов, первые «умные» часы компании Xiaomi будут очень похожи на Apple Watch как дизайном, так и характеристиками.

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