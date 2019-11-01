Москва, , 14:39 — REGNUM Официальный представитель автопроизводителя Mercedes на российском рынке «Мерседес-Бенц РУС» отзывает в России 383 автомобиля Mercedes-Benz Е-Класс. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба Росстандарта.

Под отзыв попали модели типа 213, которые компания продала с 2016 года по настоящее время.

«Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность, что задний спойлер на двери багажника мог быть изготовлен не в соответствии с нормами», — говорится в сообщении ведомства.

Следствием неисправности может стать открепление заднего спойлера от автомобиля на больших скоростях.

Сообщается также, что на отозванных машинах необходимо проверить болтовое соединение заднего спойлера и, при необходимости, откорректировать его.

Ранее стало известно, что Mercedes-Benz отзывает электрокары EQC electric из-за возможного дефектного болта в дифференциале.

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