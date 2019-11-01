Москва, , 14:02 — REGNUM Коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС), в результате которой её средняя высота увеличится на 800 метров, проведут 8 ноября специалисты российского Центра управления полетами (ЦУП). Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба ЦНИИмаш.

«Коррекция орбиты МКС запланирована на 8 ноября, маневр будет проведен с помощью двигателей служебного модуля «Звезда», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы головного научного института Роскосмоса, в ведении которого находится ЦУП.

Также сообщается, что двигательная установка будет по плану включена в 01:40 мск, а продолжительность её работы составит 405,6 секунды (около семи минут).

Кроме этого, согласно данным ЦНИИмаш, в результате данного маневра средняя высота орбиты МКС будет увеличена на 800 метров и составит 416,6 км, что нужно для формирования баллистических условий для полета российских транспортных кораблей: сведения с орбиты грузового корабля «Прогресс МС-12» и стыковка с российским сегментом МКС грузового корабля «Прогресс МС-13».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что астронавты США в ближайшее время проведут испытания на Международной космической станции (МКС) новой электропечи, которая приспособлена для работы в условиях невесомости.