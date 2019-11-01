Рим, , 13:29 — REGNUM По итогам тестов, проведённых 10 октября 2019 года, электрический автобус IVECO проехал на одном заряде аккумулятора 527 км. Об этом сообщает издание Car.ru.

Испытания автобуса на электротяге проводились без пассажиров, без отопления и без кондиционирования. В реальных условиях запас хода будет меньше. Стоит также отметить, что на тестах электробус ехал с одинаковой скоростью — 46,6 км/ч. Таким образом, автобус расходовал меньше энергии, чем если бы он менял скорость, как это происходит при работе общественного транспорта на городском маршруте.

Напомним, электробус IVECO рассчитан на 90 пассажиров. В движение его приводит электромотор максимальной мощностью 195 кВт. Ёмкость аккумулятора равна 360 кВт·ч.

Напомним также, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу 2019 года планируется увеличить число электробусов, работающих в Москве до 300 единиц.

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