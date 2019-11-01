Киев, , 13:09 — REGNUM В октябре 2019 года государственный концерн «Укроборонпром» передал украинским силовикам 697 единиц вооружения и военной техники, сообщили 1 октября в пресс-службе концерна.

«Больше всего в этом месяце передали огнемётов и пусковых устройств — суммарно более 400 единиц. Более 300 единиц специальной навигационной аппаратуры. Военные также получили новую и отремонтированную бронетехнику», — говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе отметили, что «Укроборонпром» приступил к международному аудиту и отбору новых управленцев для предприятий, входящих в концерн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что через три года Украина сможет производить собственную бронетехнику.

Читайте также: Замсекретаря СНБО Украины рассказал о производстве оружия в стране