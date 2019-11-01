Киев, 1 ноября 2019, 13:09 — REGNUM В октябре 2019 года государственный концерн «Укроборонпром» передал украинским силовикам 697 единиц вооружения и военной техники, сообщили 1 октября в пресс-службе концерна.
В пресс-службе отметили, что «Укроборонпром» приступил к международному аудиту и отбору новых управленцев для предприятий, входящих в концерн.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что через три года Украина сможет производить собственную бронетехнику.
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