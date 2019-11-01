Вашингтон, , 12:49 — REGNUM Американская компания Fisker опубликовала первые изображение нового электрического кроссовера под названием Ocean. Снимки размещены на сайте компании.

Fisker Ocean Autonews

Сообщается, что этот кроссовер может стать конкурентом таких моделей, как Audi e-tron, Mercedes-Benz EQC и Tesla Model X.

Fisker Ocean в виде силовой установки получит два электромотора и комплект аккумуляторов на 80 кВт·ч. Таким образом, электромобиль проедет без подзарядки расстояние до 480 км. Кроме того, на крыше авто установлены солнечные батареи, которые обеспечат до 1600 км пробега в год. По информации автопроизводителя, Fisker Ocean станет первым кроссовером, получившим солнечные панели на всю длину крыши.

Компания пока не обнародовала изображения салона автомобиля. Сообщается только, что при его оформлении были использованы экологически чистые материалы, а коврики изготовлялись из старых рыболовных сетей.

Напомним, по итогам января — сентября 2019 года выручка с продаж компании Tesla в США упала на 39%.

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