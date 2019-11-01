Купертино, США, , 13:02 — REGNUM Сегодня, 1 ноября 2019 года, состоялся запуск нового потокового сервиса Apple TV+ — теперь владельцы «яблочных» гаджетов смогут увидеть оригинальные телепроекты от популярной компании. В день старта платформы ИА REGNUM рассказывает, что представляет из себя очередной «убийца Netflix» и какой контент будет доступен его подписчикам.

Первая информация о создании собственного потокового сервиса Apple появилась в сети ещё в октябре 2018 года. Идея заключалась в том, что выпустить на рынок конкурентоспособный онлайн-кинотеатр, в котором будут выходить новые сериалы, анимационные шоу и фильмы. Полноценный анонс Apple TV+ состоялся через год, в марте 2019 года.

Новый сервис интегрирован в популярное приложение Apple TV, которое по умолчанию встроено во все устройства с изображением яблока. Также программа доступна на некоторых моделях телевизоров. При этом к выходу платформы оригинальный Apple TV переработали и оснастили рядом новых функций. Например, возможностью подписываться на отдельные каналы, представляющие интерес для пользователя.

Apple TV+ распространяется по модели подписки. В России за новый сервис нужно будет платить 199 рублей в месяц. Студенты ВУЗов при этом смогут пользоваться платформой практически бесплатно. Правда, для этого нужно быть обладателем подписки Apple Music. На этом акции не заканчиваются: покупатели новых устройств от Apple получат TV+ бесплатно на целый год.

На старте в сервисе будет доступно ограниченное количество новых сериалов. Среди самых ожидаемых:

«Смотри» («Видеть»)

Фантастический сериал с Джейсоном Момоа в главной роли. Действие шоу развернётся в постапокалиптическом мире, обитатели которого давно потеряли зрение. Их жизнь навсегда изменит появление зрячих детей — первых за множество поколений.

«Утреннее шоу»

Комедийная драма о трудовых буднях работников телевидения в США. Во время создания собственного шоу им не раз придётся столкнуться с моральными дилеммами и пойти против своей совести. В главных ролях Дженнифер Энистон и Стив Карелл.

«Дикинсон»

Биографическая комедия о жизни юной поэтессы Эмили Дикинсон в XIX веке. Девушке придётся доказать консервативному обществу свой талант и уничтожить сложившиеся стереотипы. В главной роли Хейли Стейнфилд.

«Ради всего человечества»

В альтернативной версии истории человечества советский космонавт первым высаживается на Луну, чем обостряет космическую гонку между СССР и США. Главные герои сериала — астронавты НАСА, пытающиеся победить в непрекращающейся борьбе между двумя странами.

«Послания призрака»

Ремейк сериала о приключениях четырёх подростков, которые пытаются разгадать тайны призрака, поселившегося в книжном магазине. Для этого команде протагонистов предстоит обратиться за помощью к героям литературных произведений.

На старте Apple TV+ также выйдут популярный документальный фильм «Королева слонов», мультсериал «Снупи в космосе», сериал для детей «Помощники», триллер «Ты спишь?» и др. При этом создатели сервиса обещают добавлять новые проекты каждый месяц. Например, в ближайшее время на Apple TV+ выйдут сериал «Дом с прислугой» от М. Найта Шьямалана и шоу о жизни иммигрантов в США «Маленькая Америка».

Несмотря на громкие заявление Apple, многие российские пользователи на первом этапе столкнутся с проблемой. Дело в том, что на старте сервиса все оригинальные проекты Apple будут доступны только с русскими субтитрами. Полноценного дубляжа придётся ждать несколько месяцев, а создатели платформы пока не назвали даже примерных сроков.

Первые отзывы зарубежных журналистов об оригинальных сериалах Apple также настораживают. Положительные рецензии пока получили только «Дикинсон» и «Ради всего человечества». Остальные проекты рецензенты единодушно называют «тратой времени и денег».

Каждый может оценить новый сервис уже сегодня. Станет ли он обещанным «убийцей Netflix» — большой вопрос. Однако внушительное количество действительно оригинальных проектов и низкая цена на подписку уже делают его достойным конкурентом среди популярных онлайн-кинотеатров.

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