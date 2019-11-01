Токио, , 09:30 — REGNUM Представители крупных автокомпаний считают, что кроссоверы и внедорожники в скором времени будут не столь популярны. Об этом сообщает Automotive News.

Молодежь все чаще смотрит в сторону седанов, чтобы не быть похожими на своих родителей. Так, руководитель отдела стратегического планирования Nissan Иван Эспиноса заявил, что молодым людям «наскучили» внедорожники.

«Пока индустрия не изобрела принципиально новый тип кузова, люди вернутся к тому, что никогда не было плохим», — сообщил старший вице-президент японской компании Альфонсо Альбайса.

Президент и генеральный директор шведской компании Volvo Хокан Самуэльссон тоже делает ставку на то, что седаны ждет лучшее будущее, поскольку они обладают лучшими характеристиками для длительных поездок.

«Не удивлюсь, если все это вызовет возвращение на рынок небольших седанов, особенно если вам не нужен автомобиль размера внедорожника», — сообщил Самуэльссон.

Напомним, по данным аналитического агентства «Автостат», в России за период с января по август 2019 года продажи новых легковых автомобилей в кузове «седан» упали на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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