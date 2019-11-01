Москва, , 09:08 — REGNUM Ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орион» после прохождения испытаний в Сирии начал поступать на опытную эксплуатацию в Воздушно-космические силы (ВКС) России. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

Журналистам агентства рассказали, что после испытаний будет принято решение о запуске серийного производства летательного аппарата и принятия его на вооружение Российской армии.

Также редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский сообщил, что в Сирии находились в течение долгого времени несколько экземпляров «Ориона», но он не знает, наносились ли с их помощью удары.

«Орион» — средневысотный беспилотный летательный аппарат, способный находится в воздухе длительное время. Его максимальная взлетная масса составляет 1 тонну, а масса полезной нагрузки — 200 кг. Может нести на себе до четырех боевых ракет. БПЛА может подниматься на высоту 7,5 км, а время его полета достигает 24 часов. Он способен развивать скорость до 200 км/ч.