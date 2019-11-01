Берлин, , 08:50 — REGNUM Жюри из немецких профильных журналистов подвело итоги конкурса, в котором выбирался лучший автомобиль года в Германии. Об этом пишет немецкое издание Stern.

В списке претендентов на звание лучшего автомобиля Германии 2020 года было 35 моделей. В конкурсе большая часть машин имела традиционный ДВС. Однако выиграл в нём представитель электрического агрегата.

Первое место в этом конкурсе жюри присудило электрокару Porsche Taycan. «Серебро» оказалось у BMW 3-Series, а «бронза» у модели Opel Corsa. Кроме того, в пятерку лидеров попали автомобили Mazda 3 и Peugeot 208.

Напомним, самыми покупаемыми машинами на авторынке Германии в сентябре 2019 года стали автомобили Volkswagen. За месяц в стране было реализовано 39 750 автомобилей Volkswagen. Это на 96% больше результата прошлого года.

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