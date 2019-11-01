Калининград, , 08:39 — REGNUM В Калининграде на заводе «Автотор» началась сборка нового поколения Kia Soul по полному циклу (CKD). Об этом сообщает пресс-служба Kia.

Кроссовер будет производиться в трех вариантах силовой установки: с двигателем на 1,6 л мощностью 123 л. с., с двухлитровым мотором на 150 «лошадей» и с «турбочетверкой» на 1,6 л мощностью 200 л. с. Последняя будет агрегатироваться с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. А первые два мотора будут идти в паре с шестискоростной механической или автоматической трансмиссией.

Цена Kia Soul нового поколения будет составлять от 1 029 900 до 1 629 900 рублей.

Напомним, на заводе «Автотор» в Калининграде выпускается три модели по методу мелкоузловой сборки (CKD). Это модели Kia Sorento, Cerato и Cerato Classic. Кроме того, на петербургском заводе по полному циклу производятся модели Rio и Rio X-Line.

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