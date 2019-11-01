Рига, , 08:16 — REGNUM Латвийская тюнинговая компания Dartz Motors построила внедорожник Black Stallion в стиле heavy metal. Об этом сообщается на сайте компании.

Black Stallion 32cars.ru

«Дьявольский» внедорожник тюнеры создали специально для съёмок фильма. Однако, для какого фильма его изготовили не сообщается.

Автомобиль имеет угловатый обвес, кузов машины украшен изображением рельефного черепа на эмблемах, а также вставками на дверях под драконью чешую. Сам внедорожник окрашен в чёрный цвет, а стёкла затонированы.

Стоит также отметить, что за основу вседорожника латвийские тюнеры взяли Hummer H2. В тюнинговой компании заверили, что такой же автомобиль они могут изготовить для любого желающего.

Напомним, в 2011 году компания Dartz Motors участвовала в создании партии «золотых» броневиков Т98 «Комбат». Они были заказаны тюнерам для кинокомедии «Диктатор» с Сашей Бароном Коэном в главной роли.

Напомним также, что в 2021 году компания General Motors намерена начать изготовление электропикапов и внедорожников. Среди электрифицированных авто может оказаться «возрождённый» легендарный Hummer.

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