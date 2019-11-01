Вашингтон, , 06:31 — REGNUM Чиновники в 20 странах, преимущественно сторонники политики США, подверглись хакерской атаке через приложение WhatsApp, сообщает 31 октября агентство Reuters.

По информации агентства, жертвами злоумышленников стали более 1400 человек, включая высокопоставленных чиновников. Отмечается, что хакеры воспользовались программным обеспечением, которое разработала израильская NSO Group. В компании заявили, что программу приобретали только государственные заказчики для борьбы с терроризмом и преступностью.

Добавим, о том, что хакеры использовали шпионские программы стало известно в мае 2019 года. 29 октября компания Facebook подала судебный иск к NSO Group. Аналогичным образом поступили в WhatsApp. В NSO Group в свою очередь заявили, что используемая программой технология нужна для спасения жизней.

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