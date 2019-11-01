Чэнду, Китай, , 04:14 — REGNUM Столица китайской провинции Сычуань города Чэнду запустил первый в Китае 5G-автобус, сообщает 31 октября агентство Синьхуа.

Автобус, который вышел на 28-км маршрут, как ожидается будет ходить раз или два в неделю с нерегулярными интервалами, сообщили местные власти. Пассажиры увидят на борту автобуса ряд элементов 5G, включая IP-телевидение через сети связи пятого поколения, просмотр в реальном времени популярах туристических аттракционов, а также игры по интернету с низкой задержкой через пару очков виртуальной реальности.

Кроме того, искусственный интеллект будет использован для передачи пассажирам в реальном времени потоковых данных, наблюдения за состоянием и поведением водителя и в прочих целях, сообщили в компании-операторе Chengdu Public Transport Group.

Технология 5G в будущем будет иметь широкий спектр применения в сфере общественного транспорта, отмечают эксперты. В частности, система распознавания лиц пассажиров позволит в автоматическом режиме взымать деньги за проезд.

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