Китайская Народная Республика, , 04:06 — REGNUM Парк древних руин Лянчжу в столице провинции Чжэцзян на востоке Китая городе Ханчжоу был полностью покрыт сетями связи пятого поколения 5G, сообщает 31 октября агентство Синьхуа.

Теперь посетители парка могут насладиться скоростным доступом к интернету на всех площадках и туристических маршрутах парка. Весь парк был оборудован по последнему слову техники, включая 5G системы дополненной реальности и смешанной реальности, голографическими дисплеями с изображением культурных реликвий.

Напомним, что руины Лянчжу в начале июля 2019 года были внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО в качестве культурного объекта. Таким образом в Китае имеется официально уже 55 таких объектов. Неолитический город Ляньчжу имеет возраст 5000 лет.

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