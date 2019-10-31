Вашингтон, , 17:15 — REGNUM Согласно отчетам аналитиков мировые продажи смартфонов в четвертом квартале 2019 года выросли на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом 30 октября сообщил сайт организации Strategy Analytics.

Эксперты отмечают, что рынок впервые показал рост за два последних года. Если в третьем квартале 2018 года в мире было продано 359,8 млн устройств, то в третьем квартале 2019-го — уже 366,3 млн.

Директор Strategy Analytics Линда Суи считает, что этот рост обусловлен сильной конкуренцией, снижающимися ценами и поведением потребителей, выбирающих смартфоны с более крупными дисплеями и технологией 5G.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Samsung представила новую модель складного смартфона. От своего «собрата» Galaxy Fold устройство отличается тем, что складывание происходит не по вертикали, а по горизонтали, т. е. смартфон напоминает знакомые «раскладушки».

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