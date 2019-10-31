Химки, Московская область, , 15:57 — REGNUM Специалисты НПО Энергомаш отправили в США три жидкостных ракетных двигателя РД-180. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба предприятия.

В компании отметили, что отправка выполнена после того, как изготовленное оборудование одобрила американская комиссия. Напомним, приёмка двигателей завершилась 25 октября. В ней участвовали представители заказчика — компании Pratt&Whitney, United Launch Alliance, РД АМРОСС.

Поставка стала второй в 2019 году — аналогичная партия была поставлена в США летом этого года. Американские компании используют российские двигатели для запуска ракет-носителей семейства Atlas.

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