Москва, , 15:55 — REGNUM Российские военные провели успешные тесты специальных антивирусных программ, которые будут защищать каналы связи автоматизированных систем управления (АСУ) АСУ «Акация», «Андромеда» и ЕСУ-ТЗ. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, новое антивирусное программное обеспечение (ПО) предназначено отслеживать несанкционированный доступ вредоносных программ, обнаруживать место вторжения в систему и выявлять в ней посторонние файлы. Также оно будет предупреждать оператора о кибератаке и предлагать несколько вариантов перенастройки сети и пути решения возникшей проблемы.

При этом оборудование АСУ включает в себя сервер с собственным ПО, защищенные ноутбуки, шифрующие устройства и средства связи, а для передачи информации используются спутниковые каналы и каналы радиосвязи.

«Ретранслируемый сигнал может быть перехвачен. Поэтому его нужно защищать. Наиболее уязвимыми являются Wi-Fi-сигналы, которые также используются военными», — приводит издание слова военного эксперта Дмитрия Болтенкова.

Также он отметил, что, хотя для того чтобы взломать такую систему с помощью подбора пароля и нужно подобраться на расстояние не менее 50 метров, это можно сделать с помощью электронных средств, установленных на разведывательных самолетах.

Отметим, АСУ начали разрабатывать в странах НАТО ещё в 50-х годах ХХ века и тогда же первые подобные системы появились в США. В СССР такие разработки появились несколько позже, однако уже в 1982 году на вооружение Советской армии была принята знаменитая АСУ для командования войсками фронта «Маневр», считавшаяся одной из самых передовых в мире в то время.